شكرا لقرائتكم خبر عن بالصلوات وأكاليل الزهور..يحيى مانشستر يونايتد ذكرى حادثة ميونخ ال61 والان مع التفاصيل

الخليج 365 ؛ في 6 فبراير عام 1958 استيقظ العالم على واحدة من أكبر كوارث الكرة، والتى تعتبر جزءًا لا يمكن تصديقه من تاريخ نادى منشستر يونايتد، والذى نظم فعالية قصيرة لإحياء ذكرى مرور 61 عاما على حادث ميونخ الذى راح ضحيته 23 شخصًا من بينهم ثمانية لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني للنادي.

وتنظم المشجعون هذه الفاعلية فى الساحة الأمامية للملعب، ظهر اليوم الأربعاء، وهو ما جعل المشجعون وكذلك أعضاء النادي يتعاونوا لإظهار احترامهم للضحايا تحت الساعة التذكارية الخاصة بكارثة ميونيخ الجوية.

وستكون مزيجًا من القصائد، الصلوات والأغاني، بما في ذلك ترديد الأغنية الشعبية الشهيرة، ووضع أكاليل الزهور لضحايا مانشستر، وسيبدأ فى تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء اليوم السعودية، والرابعة40 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وتعود تفاصيل الكارثة إلى عام 1958 عندما كان الفريق مسافرًا في طريقه عودته من مواجهة في كأس أوروبا والتى خاضها أمام رد ستار بلجراد الصربى وذلك عندما توقفت طائرة الفريق في ألمانيا للتزود بالوقود.

لتفشل أول محاولتين للإقلاع من مطار ميونخ؛ وعقب محاولة ثالثة تعرضت الطائرة للتحطم فى تمام الساعة الثالثة.

ليلقى 8 لاعبين مصرعهم فى الحادث المروع وهم جيوف بنت عن عمر ناهز 25 عامًا، روجر بيرن عن عمر ناهز 28 عامًا، إيدي كولمان عن عمر ناهز 21 عامًا، دونكان إدورادز عن عمر ناهز 21 عامًا، مارك جونز عن عمر ناهز 24 عامًا، ديفيد بيج عن عمر ناهز 22 عامًا،تومي تايلور عن عمر ناهز 26 عامًا، وليام ويلان عن عمر ناهز 22 عامًا، إدواردز، الذي كان يعتبره الكثيرون أفضل لاعبي جيله، تُوفي بعد مرور 15 يومًا على الحادثة.

كما كان يستقل الطائرة ثلاثة من مسؤولى النادى والذين لقوا مصرهم أيضا وهم السكرتير والتر كريكمر، المدرب توم كيري والمدرب برت والي.

وبجانب ضحايا الطائرة المذكورين لقوا 8 صحفيون حتفهم أيضا فى الكارثة وهم - ألف كلارك، دوني ديفيز، جورد فولوز، توم جاكسون، أرتشي ليدبروك، هينري روز، إيريك طومبسون وحارس مرمى مانشستر سيتي السابق فرانك سويفت.

كما توفى كلا من من قائد الطائرة كين رايمينت، وزميله في طاقم الطائرة توم كابل، ووكيل السفر بيلا ميكلوس والمعاون ويلي ساتينوف، وهو صديق مدرب يونايتد سير مات بازبي.

وبرغم الحزن والأسى لم يستسلم المدرب سير مات بازبي للحادث المأساوى وقام ببناء فريق آخر للتغلب على النقص التى تعرض له الفريق بعد الحادثه، ليفوز بكأس أوروبا بعد ذلك بعشر سنوات.