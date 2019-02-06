شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الملك المصري تدشن حملة للدفاع عنه ضد العنصرية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365-نشبت أزمة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، العربية والمصرية والإنجليزي، بسبب تعرض الفرعون المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للعنصرية من قبل جماهير وست هام يوناتيد، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من عمر البريمرليج، والتي أقيمت على ملعب الأولمبي بلندن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ودشن جماهير ملك إنجلترا حملة للدفاع عنه، بعدما، نشر أحد مشجعى وست هام الإنجليزي مقطع فيديو يظهر فيه أن أحد مشجعي الفريق اللندنى قام بالإساءة المصري محمد صلاح بسبب إعتناقه للدين الاسلامي، في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن هوية المشجع الذي قام بالإساءة لهداف الإنجليزي.