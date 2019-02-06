انت الان تتابع الجبلاية تبحث عن ملعب بديل لمباريات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة هانى أبو ريدة، فكرة إقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استاد بتروسبورت خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يستضيف لقاءات 4 فرق في مسابقة الدورى الممتاز وهى الزمالك ووادي دجلة وإنبي والمقاولون، وذلك بعد أن تأكد دخول استاد السلام ضمن الملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، واقترح مسئولو الجبلاية إقامة مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة على ملعب الكلية الحربية، على أن تقام بدون حضور جماهيري.

ويبحث اتحاد الكرة عن ملعب بديل للأهلي خلال الفترة المقبلة فى الدورى، بعدما تم نقل مباريات الإسماعيلى إلى جهاز الرياضة العسكرى، والمصرى إلى السويس بدلًا من الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم التى ستقام فى شهر يونيو المقبل. وللمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة تنال مصر شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية،