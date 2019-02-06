انت الان تتابع تفاصيل تعرض محمد صلاح للعنصرية في لقاء وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى هتافات عنصرية من جماهير نادي وستهام، خلال مباراة الفريقين، التي أُقيمت الإثنين الماضي، ضمن الجولة الـ25 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، فيديو أوضحت خلاله أن أحد مشجعي فريق «الهامرز» أطلق هتافات عنصرية ضد الفرعون المصري، عندما كان يستعد للعب ضربة ركنية، باعتباره لاعبًا مسلمًا.

وظهر خلال الفيديو أحد مشجعي فريق وستهام، وهو يحاول إخراج صلاح عن تركيزه في المباراة، من خلال إطلاق بعض الهتافات العنصرية ضده، أثناء تنفيذ للركلات الركنية. وكشفت «ذا صن» أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري، ضدد أفضل لاعب في إفريقيا، مضيفة أن مسؤولي الفريق اللندني