انت الان تتابع بسبب رئيس الزمالك أزمة في اجتماع الجبلاية مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أزمة جديدة، بعد مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك الجلسة المنعقدة حاليا في مقر الجبلاية بالجزيرة مع الأندية. واعترض خالد مرتجي على حضور رئيس الزمالك للاجتماع بدعوى أن الأخير تم إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.
وحاول مسئولو اتحاد الكرة تهدئة خالد مرتجي والتأكيد له على أن الجلسة ودية، وليست رسمية ولا يوجد أى أزمات في حضور رئيس الزمالك، وأن الأمر يعد فرصة جيدة من أجل التهدئة بين مسئولي الأهلي والزمالك، إلا أن خالد مرتجي أصر على موقفه وقرر مغادرة الاجتماع. وكان شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي قد كشف النقاب
وحاول مسئولو اتحاد الكرة تهدئة خالد مرتجي والتأكيد له على أن الجلسة ودية، وليست رسمية ولا يوجد أى أزمات في حضور رئيس الزمالك، وأن الأمر يعد فرصة جيدة من أجل التهدئة بين مسئولي الأهلي والزمالك، إلا أن خالد مرتجي أصر على موقفه وقرر مغادرة الاجتماع.
وكان شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي قد كشف النقاب عن صعوبة حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، لأن الخطيب سيوجد فى اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر انعقاده مساء اليوم الأربعاء في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.
يذكر أن اتحاد الكرة يعقد جلسة مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الممتاز في الثانية ظهر اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدم لعب مبارياتيهما في الدوري قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته.
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