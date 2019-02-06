شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز توصيات اجتماع اتحاد الكرة و الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى منذ لحظات اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة في مسابقة الدورى الممتاز بالمقر الرئيسى للاتحاد بالجزيرة والذي عقد لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة . وتقرر في الاجتماع احالة إنهاء أزمة المباريات المؤجلة إلى لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين. كما طالب رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح نادي بيراميدز بالنظر مرة أخرى في الاستعانة بالحكام الأجانب، كما طالب عبدالفتاح بإلغاء الفقرة التحليلية الخاصة بالتحكيم على القنوات الفضائية لأنها تثير الأزمات بين الحكام والجماهير. وتقرر سرعة تطبيق «الفار» وتفعيل دور لجنة الانضباط في النظر بتصريحات المسؤولين خارج الملعب وينتظر أن يعلن خلال دفائق الإعلان الرسمي للقرار.

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