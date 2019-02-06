الشرطة الانجليزية تتحرك من أجل العنصرية ضد محمد صلاح

قامت الشرطة الانجليزية بإصدار ، توضيحًا فيما يخص الهتافات العنصرية التي وجهت من جماهير وست هام إلى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول خلال المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي في ملعب ويستهام خلال مباريات الدوري الانجليزي.

وأوضحت شرطة العاصمة الانجليزية في تصريح نقلته "ESPN" اليوم الأربعاء: "لقد وصل إلينا لقطات مصورة تبدو عنصرية تجاه لاعب في مباراة وست هام ضد ليفربول على استاد لندن يوم الإثنين."

واكمل: "لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، ومازال الاستعلام عن الأمر مستمر، ونرجو من أي شاهد عيان على سلوك غير ملائم خلال أي مباراة أن يبلغ به الشرطة او الأمن .

وقد شارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام وست هام بالكامل، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل من الفريقين .