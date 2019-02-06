رونالدو: أتمنى فوز «آلهة ريال مدريد»

أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو لاعب ريال مدريد الأسبق أنه يتمنى فوز الفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وخلال مؤتمر الصحفي لمالك نادي بلد الوليد قال رونالدو: "مباريات الكلاسيكو دائمًا ما تكون رائعة، افضل مباريات في العالم".
وأضاف: "إنه أمر رائع أن تخوض مثل تلك المباريات، وآمل أن يقدم لنا "آلهة" كرة القدم مباراة رائعة الليلة.
وبسؤاله عن أي فريق يتمنى له الفوز اليوم قال: "إنها مباراة مهمة ، لدي تاريخ خاص مع مدريد وكذلك برشلونة ولكن أتمنى أن يفوز ريال مدريد في المباراة".
جدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد فوزه على إسبيليه بنتيجة 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تخطى ريال مدريد منافسه جيرونا بنتيجة 7-3.
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