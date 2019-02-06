ماهي كلمة السر في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

يقوم فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء بإستضافة غريمه التقليدي ريال مدريد بـ”كلاسيكو إسبانيا الكبير” على ملعب “كامب نو” معقل البلاوجرانا، في ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنتظر جماهير ريال مدريد وبرشلونة بصفة خاصة، وعشاق الكرة القدم بشكلٍ عام تلك المواجهة التي لا يغيب عنها الإثارة والمتعة طوال الأعوام الماضية.

لقاء الكلاسيكو كما يعرف الجميع، لقاءً خاصًا، والتفاصيل الدقيقة فيه قد تحسم المواجهة لصالح أحد الفريقين، لذلك تبقى الصلابة الدفاعية لها دورًا هامًا في تلك المباراة على وجه التحديد، خاصةً وأن الريال والبرسا يمتلكا أفضل المهاجمين في القارة العجوز، والعالم.

وبالنظر للحالة الدفاعية للفريقين، سنجد أنهما متقاربان بشكلٍ كبير، فالأرقام تؤكد معاناة ريال مدريد وبرشلونة على الصعيد الدفاعي بالنظر للإصابات التي ضربت الفريقين في أهم لاعبيه، على سبيل المثال غياب الفرنسي صامويل أومتيتي حتى الآن بسبب مشاكله التي لم تنتهي مع ركبته، بالإضافة لعدم وجود ظهير أيمن يليق بحجم فريق مثل البرسا.

وعلى الناحية الأخرى، نجد ريال مدريد يعاني من نفس الشيء بسبب إصابات الفرنسي رافايل فاران المستمرة، وعدم وصوله للمستوى المطلوب بعد، والحال نفسه بالنسبة للبرازيلي مارسيلو الذي يقدم أسوأ مواسمه مع الريال بسبب الإصابات التي ضربته في الآونة الأخيرة.

هذا الموسم، تلقى برشلونة أهدافًا كثيرة مقارنةً بالمواسم الماضية، يكفي القول بأنه قد تلقت شباك البرسا 23 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الإسباني، وخرج بشباكٍ نظيفة في 8 لقاءات فقط.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا دخل مرماه 5 أهداف في 6 مباريات حتى الآن، وبمسابقة الكأس استقبلت شباكه ستة أهداف في 6 مباريات، وهي أرقام كبيرة بالنظر لحجم فريق مثل البرسا يرغب في التتويج بجميع الألقاب في كل موسم.

حالة ريال مدريد الدفاعية لم تختلف كثيرًا عن برشلونة، ففي مسابقة الدوري الإسباني استقبلت شباكه 26 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الإسباني، وخرج بشباكٍ نظيفة في 9 لقاءات.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا، تلقت شباك الفريق خمسة أهداف في ست مباريات، وبمسابقة الكأس 5 أهداف في 6 لقاءات.

الدفاع سيكون مفتاح فوز ريال مدريد أو برشلونة في هذا اللقاء المهم، فالتنظيم الدفاعي، وقلة الأخطاء الساذجة سترجح بالتأكيد كفة أحد الفريقين في مباراة اليوم.