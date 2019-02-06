يوفنتوس يرغب في التعاقد مع ثلاثة لاعبين كبار خلال الانتقالات الصيفية

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يخطط نادي “يوفنتوس ” الإيطالي لكرة القدم, للتعاقد مع ثلاثة لاعبين كبار , خلال فترة الانتقالات الصيفية , هم : المدافع البرازيلي مارسيلو , وصانع الألعاب الإسباني إيسكو , والجناح الكولومبي خيمس رودريجيز.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الصادرة اليوم / الأربعاء / أن أبطال الدوري الإيطالي عازمون على الاحتفاظ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو , واستقدام زملائه الثلاثة السابقين في فريق ريال مدريد الإسباني , للعودة للعب بجواره .

يذكر أن التقارير الإخبارية ربطت – مؤخرا – اسمي كل من : إيسكو وخيمس , بالانتقال بعيدا عن العاصمة الإسبانية , فيما أكد اللاعب مارسيلو أيضا رغبته في المغادرة.

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