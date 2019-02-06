شكرا لقرائتكم شرطه لندن تعلق على واقعة العنصرية ضد محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت شرطة العاصمة البريطانية "لندن" اليوم، بياناً رسمياً بشأن واقعة العنصرية التى تعرض لها الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول على ملعب وست هام يونايتد، فى المباراة الأخيرة التى جمعت الطرفين وإنتهت بالتعادل 1-1.

وتعرض صلاح لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد أمس الأول، الإثنين، تم الكشف عنه في مقطع فيديو مصور من داخل المدرجات أثناء تنفيذه لركلة ركنية وشهد هتافا عنصريا شديدا ضده من قبل أحد المشجعين.

وجاء بيان شرطة العاصمة الإنجليزية على النحو التالي:-

"نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

"الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة".

"نُشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

أشارت شبكة "سكاي سبورتس"الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

وأوضح التقرير أن مسئولى وست هام وعدوا بعدم التسامح مع مرتكب الفعل العنصرى ضد النجم المصرى محمد صلاح بعد الدخول فى إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين بالواقعة.

وفي حالة العثور على الشخص أو الأشخاص مرتكبى الواقعة سيقدم النادي تقريرًا إلى الشرطة ويصدر أمرا بمنعه أو منعهم من دخول الملعب.