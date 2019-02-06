شكرا لقرائتكم وست هام يساند محمد صلاح ويبحث عن المشجع العنصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن نادى وست هام قرر فتح تحقيقًا حول تعرض محمد صلاح نجم ليفربول لهتافات عنصرية فى مباراة الفريقين يوم الاثنين الماضي بملعب لندن الأولمبي بالدوري الإنجليزي.

وكان تعرض محمد صلاح قد تعرض لهتافات عنصرية ضد الدين الإسلامى من جانب أحد مشجعي وست هام يونايتد على هامش المباراة.

وقام أحد مشجعي وست هام يونايتد قام بالإساءة للنجم المصري محمد صلاح بسبب إعتناقه للدين الاسلامي، في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن هوية المشجع الذي قام بالإساءة لهداف الدوري الإنجليزي.

وفى حاله معرفة المشجع الذى قام بسب محمد صلاح سيتحرم من دخول مباريات وست هام كما حدث مع رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتى الذى تعرض لهتاف عنصرى من أحد جماهير إيفرتون فى مباراة الفريقين الأخيرة، وتم حرمان المشجع من دخول الملعب مدى الحياة.

وكان قد نشر الخليج 365 فيديو اساءة محمد صلاح من أحد مشجعى وست هام اثناء لاعب المؤ لركله ركنيه لمشاهدة الفيديو اضغط هنا