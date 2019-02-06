عربية يوسفي وبرتقال هدية عضو العمومية لمجلس الجبلاية

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جدة - عمرو شويل حرص أحد رؤساء الأندية المشاركين في اجتماع اتحاد الكرة المنعقد مساء اليوم بمقر الجبلاية في الجزيرة علي جلب كمية كبيرة من فاكهة اليوسفي والبرتقال كهدية لمسئولي الجبلاية.

وقام أحد الشباب بنقل أقفاص الفاكهة إلي مقر الاتحاد عقب بدء الاجتماع بدقائق.





وكان اتحاد الكرة قد دعا إلى اجتماع طاريء للجنة الأندية بعد أزمة مؤجلات النادى الأهلى التى اعترض عليها مسئولى نادى الزمالك وبيراميدز ، ويتواجد فى اتحاد الكرة هانى أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى ودينا الرفاعى، لاستقبال الأندية.

ويوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الاجتماع، أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل، ويرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول، خاصة أن أى تعديل قد يتسبب فى إلغاء الدورى، وهو ما حذر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.