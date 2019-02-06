شكرا لقرائتكم مشادة بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير في اجتماع الأندية والجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدثت مشادة قوية بين رئيس نادى الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على هامش اجتماع الأندية مع مسئولو الجبلاية الذي أقيم اليوم الأربعاء.

واتهم رئيس الزمالك شوبير، بالتحيز للأهلي، واستغلال منبره الإعلامي للدفاع عن القلعة الحمراء، خاصة بعدما انتقد رئيس الزمالك موقف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأحمر بالانسحاب من اجتماع الأندية، وهو ما دفع شوبير للاعتراض ومن ثم الدخول في مشادة قوية.

وطالب رئيس الزمالك باستقالة أحمد شوبير من منصبه، بسبب تحيزه الأهلي، وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك، أن نائب رئيس الجبلاية هو المسئول الأول عن أزمة الأهلي وإنبي في المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف بالدوري.

كما هاجم رئيس الزمالك رئيس لجنة المسابقات عامر حسين قائلًا: "طول ما عامر حسين موجود فلا توجد كرة قدم في مصر"، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الفوضي في المسابقة المحلية وأن هناك حكام يحكمون بـ100 مكيال.

يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.