دراويش جدد في قائمة الأسماعيلي أمام المقاصة

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جدة - عمرو شويل أعلن البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” المدير الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا الخميس ، ضمن منافسات الجولة الــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. قائمة الدراويش شهدت انضمام الثنائى محمود رضا حارس المرمى للمرة الأولى وإبراهيم عبد الخالق العائد من تجربة الإعارة ضمن صفوف حرس الحدود إضافة لعودة عماد حمدى. القائمة كاملة جاءت كالتالى .. حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود رضا خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى الجمل – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمود متولى – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – محمود عبد العاطى “دونجا” – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم . خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد

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