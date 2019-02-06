شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يحتفل بعيد ميلاد "أوسة" الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى وادى دجلة بعيد ميلاد حارس مرماه محمد عبد المنصف "أوسة" رقم 42، حيث ولد حارس العرين الدجلاوى فى 6 فبراير عام 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لدجلة عبر "فيس بوك" صورة محمد عبد المنصف احتفالا بعيد ميلاده الـ42، حيث بدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس العرين الأبيض مسيرة طولية مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات حيث حصد أوسة بطولة الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.