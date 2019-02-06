سوبر كورة.. عربية برتقال تخطف الأنظار في اجتماع الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت سيارة نقل تقل فاكهة البرتقال واليوسفي الأنظار أمام مقر اتحاد الكرة، على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مندوبي أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات الدوري. لقراءة التفاصيل ومعرفة كواليس تواجد سيارة الفاكهة أمام مقر الجبلاية اضغط هنا

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