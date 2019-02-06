الجبلاية توافق على اقتراح رئيس الزمالك وتكلف الانضباط بتنفيذه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اتحاد الكرة لجنة الانضباط بالتحقيق فى الأحداث والوقائع التى تظهر في الفيديو الخاص بالمباريات ولا يذكرها الحكام فى التقارير بناء على اقتراح رئيس الزمالك. يذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع الأندية لتوضيح أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى، ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.

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