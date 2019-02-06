5 أندية تطالب بإلغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة .. تعرف عليها

يسري غازي

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن 5 أندية ترغب فى إلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري خلال اجتماع الأندية مع مسئولى الجبلاية اليوم الأربعاء. ويعقد مجلس |إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى ابوريدة اجتماعا مع مسئولى الاندية من أجل بحث حلول توافقية حول أزمة المؤجلات الخاصة بأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية حيث رفض نادي بيراميدز خوض اي مباراة له الا عندما ينتهي النادي الأهلي من كافة مبارياته المؤجلة وتضامن معه نادي الزمالك في ذلك الأمر. وقال المصدر ذاته إن قائمة الأندية...

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