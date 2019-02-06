اتحاد الكرة: تكليف عامر حسين بوضع دراسة لجدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، أنه تم تكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بوضع دراسة لما تبقى من مباريات بمسابقة الدوري وكأس مصر.

وشهد مقر اتحاد الكرة، اجتماعا بين مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة، وممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل وضع حلول لاستكمال المسابقات المحلية دون مشاكل.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء اجتماع اتحاد الكرة "وادي دجلة هو النادي الوحيد الذي لم يحضر عنه أي مندوب أو ممثل في الاجتماع، وجميع الأندية أبدت رغبتها في التعاون والمساعدة".

وأضاف "فيما يتعلق بمسابقة الدوري، الأندية قامت بعرض بعض المشاكل، الأمر لم يكن خاصا بالأهلي والزمالك وبيراميدز فقط، هناك استياء من الأندية بسبب كثرة توقف المسابقة وعدم اللعب لفترات طويلة بسبب مشاركات الأندية في أفريقيا، وتأثيره فنيا على تلك الأندية".

وصرح "تم الاستقرار على أن يتم تكليف عامر حسين بوضع تصور ودراسة لما تبقى من مباريات الدوري وكأس مصر أمام اتحاد الكرة من أجل اتخاذ القرار النهائي، وكان هناك تجاوب من الأندية، ومرونة من ناديي الزمالك وبيراميدز".

واختتم "كان هناك اتفاق على كل الأمور، وبعد قيام عامر حسين بوضع التصور النهائي، سيكون اتحاد الكرة هو صاحب القرار النهائي، وكما قلت، هناك مرونة من الزمالك وبيراميدز بشأن أي قرار سيتم اتخاذه".