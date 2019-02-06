جماهير وست هام تعيد "عنصريتها" مع صلاح بعد 14 عامًا من واقعة ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في واقعة ليست بالجديدة داخل الملاعب الإنجليزية تعرض النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لهتافات عنصرية من أحد مشجعي وست هام يونايتد في مباراة أقيمت مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نشرت فيديو منسوب لمشجع من فريق "المطارق" وهو لقب نادي وست هام يقوم من خلاله بإطلاق ألفاظ عنصرية ضد نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي حاليًا.

نادي وست هام أصدر تصريحًا عقب نشر هذا الفيديو عبر المتحدث الرسمي لناديه، قال خلالها :"في وست هام نتبع سياسية العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيئ".

وأضاف المتحدث الرسمي للنادي اللندني :"نحن نادي كرة قدم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، نرحب بالجميع في ملعبنا".

وتابع: "أي شخص يقوم بارتكاب خطأ يتم تسليم البيانات الخاصة به إلى الشرطة وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

لكن هذه الواقعة ليست الأولى من جماهير وست هام حيث سبق وأن تعرض أحمد حسام "ميدو" لنفس الموقف خلال فترة تواجده مع فريقه الأسبق توتنهام هوتسبير.

يول يعترض وميدو يرد

بعد تصرفات جماهير وست هام أعرب الهولندي مارتن يول المدير الفني لتوتنهام وقتها عن سخطه من تصرفات جماهير المطارق بعد الهتافات التي تعرض لها ميدو.

يول خرج في تصريحات عبر وسائل الإعلام الإنجليزية، ليصف تصرفات جماهير وست هام بـ"الحقيرة".

في المقابل، وصف أحمد حسام "ميدو"، أفعال جماهير وست هام بـ"السخيفة"، قائلاً :"لا أريد أن أعطي حجمًا أكبر من هذه الأمور لأنها لا تعني شيئًا بالنسبة لي".

وأضاف "العالمي" في تصريحات لصحيفة "جارديان" الإنجليزية، :"مدرب وستهام آلان بارديو اعتذر لي عن ما حدث، وأنا أقدر تصرفه جدًا".

- سون يعترف

اعترف لاعب توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بأنه تعمد استفزاز جماهير وست هام يونايتد، خلال احدى مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

صحيفة "جارديان" نقلت تصريحًا عن صاحب الـ26 عامًا عقب هدفه في شباك وست هام، قائلاً :"أعتقد أنهم يعرفون لماذا فعلت ذلك، لا أريد الحديث عن المزيد".

وانتشر وقتها مقطع فيديو لسون وهو يتعرض لألفاظ عنصرية من أحدي مشجعي الفريق اللندني، لتصدر إدارة وست هام بيانًا تعتذر فيه للاعب.

واقعة أخرى مع ديفو

في عام 2008 وخلال مباراة توتنهام ووست هام أيضًا، تعرض جيرمن ديفو مهاجم السبيرز وقتها لهتافات عنصرية من جماهير الخصم باعتباره من أصحاب البشرة السمراء بعد تسجيله هدفين في شباك المطارق.

هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام وقتها، وصف عقب الواقعة بـ"المقززة"، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبيها.