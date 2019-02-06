مرتجي ينسحب من اجتماع الجبلاية اعتراضًا على تواجد رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

انسحب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، وممثل النادي في الاجتماع مع اتحاد الكرة والأندية، اعتراضًا على حضور رئيس الزمالك، وذلك خلال الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه لبحث أوضاع مسابقة الدوري.

وأبدى عضو مجلس إدارة الأهلي، اعتراضه على تواجد رئيس الزمالك بالرغم من صدور قرارات يإيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق.

ويأتي انسحاب مرتجي من اجتماع الجبلاية، بسبب عدم أحقية رئيس الزمالك في التواجد.

ورفض مرتجي الاستمرار في الاجتماع، خاصة أن النادي الأهلي يتبع الطرق القانونية بخصوص أزماته مع كافة الأطراف.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري، دعا جميع أندية الدوري، اليوم الأربعاء، لبحث أوضاع استمرار مسابقة الدوري في ظل شكوى ناديي بيراميدز والزمالك على عدم خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.