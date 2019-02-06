تقرير.. في آخر 30 عامًا.. 3 نهائيات في كلاسيكو الكأس .. التاريخ ينصف ريال مدريد.. ورقم سلبي لـ"ميسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو تنطلق صافرة الحكم ماتيو لاهوز لتعلن بدء مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نهائي كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي ستجمع بين الفريقين هي الثانية عشرة في لقاءاتهما في بطولة كأس ملك إسبانيا، -خلال آخر 30 عامًا- وبالنظر إلى تاريخ المواجهات بين عملاقي إسبانيا نجد أن الفريق الملكي يتفوق على نظيره الكتالوني بنتيجة 4-3، بينما حسم التعادل 4 مواجهات بين الفريقين.

البداية في النهائي

التقى الفريقان في نهائي البطولة موسم 89/90 وشهدت الخسارة الأولى للفريق الملكي بنتيجة 2-0.

أول نصف نهائي بين ريال مدريد- برشلونة

جمعت منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك موسم 92/93 الفريقين، حسم التعادل المباراة الأولى بهدف لكل منهما، بينما فاز ريال مدريد في مباراة العودة بنتيجة 2-1.

دور الـ16

خلال منافسات موسم 96/97 التقى الفريقان في منافسات دور الـ16 خسر ريال مدريد اللقاء الأول على ملعب كامب نو بنتيجة 3-2، وتعادل إيجابيًا في العودة 1-1.

النهائي الثاني

جمع نهائي موسم 2010/2011 بين الفريقين وأقيمت المباراة على ملعب كامب نو وانتهت لصالح الميرنجي بنتيجة 1-0.

ربع نهائي 2011/12

جمعت منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا نسخة 2011/12 بين ريال مدريد- برشلونة خسر ريال مدريد مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1، وتعادل الثنائي في لقاء الإياب 2-2.

ثنائية رونالدو

في منافسات نصف نهائي موسم 2012/13 حسم التعادل مباراة الذهاب على ملعب برنابيو 1-1، وفاز ريال مدريد في لقاء العودة بثلاثية مقابل هدف سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية قبل أن يرفع رافاييل فاران النتيجة إلى 3 أهداف.

النهائي الثالث

آخر نهائي جمع بين الفريقين في بطولة الكأس كان في 2013/2014، حسمه ريال مدريد لصالحه بنتيجة 2-1.

رقم سلبي لميسي

لم يسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في مرمى ريال مدريد في بطولة الكأس منذ انضمامه إلى قلعة كامب نو في صيف 2005.