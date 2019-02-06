برشلونة يكشف حقيقة عودة نيمار الصيف المقبل

كتبت: سارة جاب الله

كشف رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو حقيقة عودة نجم باريس سان جيرمان الحالي نيمار داسيلفا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو عندما تحدث عن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق "لم أتحدث أبداً مع والد نيمار منذ

مغادرته للبرسا ، هو لم يخبرني أبداً أن اللاعب يريد العودة إلى برشلونة ، نيمار ووالده لم يتصلا بي للعودة إلى هنا مرة أخرى ، لا أحد يصدقني ولكن هذه هي الحقيقة".

وفيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني وأجاب : "أتلتيكو مدريد و ريال مدريد أقوياء ، الفارق في جدول الترتيب قريب جداً وهناك صعوبات في كل جولة للمنافسة في الدوري الإسباني .

جدير بالذكر برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 50 نقطة ، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وجاء ريال مدريد في المركز الثالث بـ42 نقطة.