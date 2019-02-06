شاهد.. شركة مراهنات الراعي الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع إحدى شركات المراهنات العالمية، كراعي رسمى لبطولات الاتحاد الأفريقية على رأسها كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

وتم الاتفاق مع الشركة الراعية علي وضع رعايتها بالمنصات الرقمية الرسمية في "الكاف" والملاعب الرسمية للمسابقات وسيتم دمج العلامة التجارية على موقع الاتحاد الأفريقي، ووسائل الإعلام

الاجتماعية، وعلي اللوحات، والسجاد ثلاثي الأبعاد، ويمكن رؤيتها أيضًا في مناطق المقابلة وعلى المقاعد.

وأعربت الشركة عن سعادتهم وتحمسهم بالتعاون مع اتحاد الكرة الأفريقي عبر الموقع الإلكتروني للكاف.

وغيرت الشركة صورة المراهنة على الإنترنت، تمامًا كما بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضًا هذا التغيير في كرة القدم الأفريقية، وقال

رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد إن هذه الرعاية البسيطة والسهلة ستساعد في رفع صورة الأندية الأفريقية والأندية الأخرى خارج القارة.

جدير بالذكر انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو، بعد الموافقة على تأجيلها لمدة أسبوع عن الموعد المبدئى الذى كان قد تم تحديده، بناءً على طلب دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع خصوصًا أن معسكرات الفرق للإعداد للبطولة كانت ستكون فى شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما وافق عليه الكاف ليتم تأجيلها إلى 21 يونيو.