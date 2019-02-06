صورة توضح نوبة حزن محمد صلاح بعد تعادل ليفربول أمام ويستهام

ألتقطت صورة للدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب نهاية مباراة فريقه أمام ويستهام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، والتي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدى محمد صلاح منهارًا من الحزن بعد التعادل المخيب أمام ويستهام في الجولةالماضية، والذي ضيق الفارق مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى ٣ نقاط، بعدما كان ليفربول متصدرًا جدول الترتيب بفارق ٥ نقاط.
وظهر بالصورة أن يورجن كلوب مدرب الريدز حاول التخفيف من
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٦٢ نقطة، في حين رفع ويستهام يونايتد رصيده ٣٢ في المركز الثاني عشر.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافين الدوري الدوري برصيد ١٦ هدف، خلفه الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد ١٥ هدف.
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