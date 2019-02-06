التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وإيفرتون

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي إيفرتون مساء اليوم الأربعاء علي ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، وتقام المباراة قبل موعدها بالجدول الرسمي والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم الثالث والعشرين منفبراير الجاري.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:
في حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: دانيلو، آيميريك لابورت، جون ستونز، كايل ووكر.
خط الوسط: فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دى بروين
خط الهجوم: ليروى سانى ، سيرجيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج
التشكيل المتوقع لإيفرتون:
في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
الدفاع: سيموس كولمان ، مايكل كين ، كيرت زوما ، لوكاس دينييه
في خط الوسط: أندرى جوميس ، إدريسا جاى، ثيو والكوت ، جيلفى سيجوردسون ، برنارد دوارتى
الهجوم: ريتشارليسون.
جدير بالذكر مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة.
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