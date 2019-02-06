التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وإيفرتون

كتبت: سارة جاب الله

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي إيفرتون مساء اليوم الأربعاء علي ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، وتقام المباراة قبل موعدها بالجدول الرسمي والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم الثالث والعشرين من

فبراير الجاري.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

في حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: دانيلو، آيميريك لابورت، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دى بروين

خط الهجوم: ليروى سانى ، سيرجيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لإيفرتون:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: سيموس كولمان ، مايكل كين ، كيرت زوما ، لوكاس دينييه

في خط الوسط: أندرى جوميس ، إدريسا جاى، ثيو والكوت ، جيلفى سيجوردسون ، برنارد دوارتى

الهجوم: ريتشارليسون.

جدير بالذكر مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة.