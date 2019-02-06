رياضة | مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التوصل لإتفاق مع نجم دفاع الفريق، الدولي الإنجليزي أشلي يونج، بشأن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أشلي يونج يوافق على التجديد مع يونايتد لموسم واحد لقاء 110ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وسيكون الإعلان الرسمي خلال أيام.

الجدير بالذكر أنه رغم أن أشلي سيدخل عامه الـ 34 في يوليو المُقبل، إلا أن المدرب أولي جونار سولشاير يقدّر قيمة اللاعب كقائد في غرف الملابس، وكشخصية قادرة على أن توضح لبقية اللاعبين المعايير المتوقعة منهم في مانشستر يونايتد.