رياضة | كلويفرت ينصح ناديه السابق بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلويفرت ينصح ناديه السابق بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أسطورة نادي برشلونة الإسباني السابق، باتريك كلويفرت، نصيحة لناديه السابق بشأن التعاقد مع مهاجم من طراز فريد، ليكون أفضل خليفة للأوروجوياني لويس سواريز.

وقام باتريك كلويفرت بحث برشلونة على التوقيع مع المهاجم الإنجليزي الواعد ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كلويفرت في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي فإن أفضل خيار لبرشلونة هو ماركوس راشفورد فهو لاعب يتمتع بمهارة وسلوك كما أنه لاعب سريع وهدّاف".