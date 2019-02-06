رياضة | كلاسيكو الكأس .. المهارات الفردية والتفصيلات الصغيرة تحسم اللقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس .. المهارات الفردية والتفصيلات الصغيرة تحسم اللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة لحساب ذهاب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر من الوصول للنهائي وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع السعودية نيوز 365 - أبرز العوامل التي تساعد الفريقين على الفوز بهذه المباراة.

المهارات الفردية

أولى العوامل التي سوف تشكل مصدر قوة للفريقين المهارات الفردية التي ستلعب دور كبير في تحديد هوية الفريق الفائز حيث يتميز الفريقان بوجود مهارات فردية على الأطراف الأمر الذي من شأنه قادر على وضع خطي الدفاع تحت ضغط كبير طيلة أحداث المباراة.

ويجب على الثنائي بيكيه ولينجليت من برشلونة وراموس وفاران من ريال مدريد الحفاظ على التركيز وعدم ترك مساحات واسعة تسمح للمهاجمين بتهديد المرميين كما أنه من المفترض أن يقوم لاعبوا الدفاع بنقل الهجمات بسرعة كبيرة للتحول إلى الحالة الهجومية.

ويعتمد برشلونة على سلاحه الفتاك المتمثل في الأرجنتيني ليونيل ميسي القادر على تخطي منافسيه بفضل المهارة الكبيرة التي يتوفر عليها مع وجود البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يريد أن يصالح جماهير فريقه بسبب المستوى المتذيذب الذي يقدمه خلال المباريات الماضية.