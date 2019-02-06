رياضة | مدرب كليوباترا يوضح أسباب صعوبة مواجهة منتخب السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كليوباترا يوضح أسباب صعوبة مواجهة منتخب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف هيثم شعبان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بأهمية وصعوبة مواجهة فريقه غدا أمام منتخب السويس في الجولة السابعة عشر من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.

وقال شعبان في تصريحات له "مباراة في غاية الأهمية والصعوبة في ظل، تغيير ملعب اللقاء والذي لا يستقبل مباريات منذ فترة طويلة".



وأضاف "سنتعرف على ملعب اللقاء من خلال معسكر الفريق اليوم في السويس، وسنحدد أبعاده من خلال المران".



وتابع "فريق منتخب السويس في المباريات الأخيرة جيد للغاية بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتن، والأداء تغير للأفضل عن الدور الأول".



وواصل "لم يتبقى من عمر المسابقة سوى ١٠ مباريات والمنافسة على الصعود شرسة للغاية، ونحن حاليا في إطار الدور المجمعة".



وأشار "نخوض جميع المباريات المقبلة كونها "كؤوس" ولا مجال للتفريط في أي نقطة، ونحن نلعب بهدف واحد وهو حصد النقاط الثلاث".



وأوضح "لاعبو سيراميكا يعانون من ضغط عصبي في هذه الفترة لأنهم يلعبون فقط على الفوز، وحاولنا تخفيف هذا الضغط".



وأتم "حرصنا خلال المرحلة الماضية على تفعيل الجانب الهجومي، وخلق فرص للتهديف، لحصد النقاط الثلاث في اللقاء، بجانب تحفيظ اللاعبين واجباتهم الدفاعية".