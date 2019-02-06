رياضة | مواجهات قوية للترسانة والقناة وسيراميكا وإف سي مصر وشبين والمريخ بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للترسانة والقناة وسيراميكا وإف سي مصر وشبين والمريخ بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غد الخميس 7 مواجهات قوية، ومرتقبة، بالجولة السابعة عشرة للقسم الثاني، ضمن المجموعة الثانية "مجموعة القاهره والقناة".

* كوكا كولا مع الترسانة

على ملعب اتحاد الشرطة يقام لقاء القمه بين فريقا كوكاكولا صاحب المركز الثالث، برصيد 29 نقطة، بقيادة تامر مصطفى، وفريق الترسانة المتصدر برصيد 34 نقطة، بقيادة أحمد كشرى، وشهد لقاء الدور الأول فوز الترسانه بهدفين مقابل هدف.

* النصر مع القناة

وفي مباراة أخرى من العيار الثقيل، يستقبل فريق النصر صاحب المركز العاشر بقيادة سيد عيد، برصيد 18 نقطة، نظيره فريق القناه صاحب المركز الثالث بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 33 نقطة، ويبحث كلا الفريقان في المكسب، وكان القناه حقق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الاول.

* منتخب السويس مع سيراميكا

ويستضيف فريق منتهب السويس صاحب المركز التاسع بقيادة وائل القبانى برصيد 18 نقطة، نظيره فريق سيراميكا الوصيف بقيادة رمضان السيد برصيد 33 نقطة، وحقق سيراميكا الفوز في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

* إف سى مصر مع الشمس

ويلتقي فريق اف سي مصر، صاحب المركز الخامس، بقيادة محمد صلاح برصيد 28 نقطة، مع فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة طه شحاته برصيد 19 نقطة، وتقام المواجهة على ملعب على ملعب المركز الأولمبي بالمعادي، وكان فريق الشمس حقق الفوز بثلاثه اهداف مقابل هدفين على ملعبه بالذهاب.

* المريخ مع دمياط

ويلعب فريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة اشرف خضر برصيد 21 نقط مع فريق دمياط قبل الأخير بقيادة اشرف السيد برصيد 13 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الاول.

* الزرقا مع جمهورية شبين

ويخوض فريق الزرقا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 16 نقطة لقاء صعب على ملعبه فريق جمهورية شبين السابع بقيادة محمد عامر برصيد21 نقطة، وتعادل الفريقان بهدف لمثله خلال لقاء الدور الأول.

* بورتو مع أبي صقل

ويشهد ملعب استاد السكة الحديد، إقامة لقاء بورتو السويس، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، مع فريق أبي صقل السيناوي، الذي يتواجد بالمركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

1 - الترسانة 34 نقطة

2- سيراميكا 33 نقطة

3- القناة 33 نقطة

4- كوكا كولا 29 نقطة

5- مصر 28 نقطة

6- المريخ 21 نقطة

7- شبين 21 نقطة

8- الشمس 19 نقطة

9- السويس 18 نقطة

10- النصر 18 نقطة

11- بورتو 16 نقطة

12- الزرقا 16 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبي صقل 3 نقاط

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صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه