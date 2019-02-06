رياضة | الأهلي يحرج رئيس الزمالك.. وثورة على الـ"فيس بوك" (صور)

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غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية غاضبًا لاعتراضه على حضور رئيس نادي الزمالك رغم بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واعتبر جمهور الأهلي موقف محرج لرئيس الزمالك، لعدم شرعية حضوره، وأشادوا بموقف خالد مرتجي مندورب الأهلي في اجتماع الجبلاية.

وعلى الجانب الأخر انتقد جمهور الزمالك تصرف مندوب الأهلي، واعتبروه فصلا جديدا من فصول الضغط على اتحاد الكرة.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعًا حاليًا مع رؤساء أندية الدوري المصري الممتاز لبحث حل مناسب لجميع الأطراف بخصوص مباريات الدوري.

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صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة