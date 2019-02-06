رياضة | والد خاميس رودريجيز يلمح لانتقال نجله إلى بطل إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد خاميس رودريجيز يلمح لانتقال نجله إلى بطل إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل والد النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني المُعار لبايرن ميونيخ الألماني، تغذية شائعات اقتراب ابنه من الإنتقال إلى يوفنتوس.
وقال والد خاميس أن التعاقد مع زميله السابق في فريق ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس كان "قرارا جيدا".
الجديير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لديه "العديد من العروض" على الطاولة قبل الموسم المقبل، ووفقًا لأبيه، الذي يعتقد أن التحول إلى إيطاليا سيكون خيارا جيدا.
وقال لصحيفة "بيلد سبورت" الألمانية: "إنني أراه هادئا جدا، أحادي القطب، ليس سعيدا جدا". "لاعب كبير يجب أن يلعب.
وتابع: "في هذه اللحظة أفكر في بايرن" يصر جيمس على أن الشائعات المحيطة بمستقبله لن تصبح تشتيتًا، وقد أكد أنه على علاقة جيدة مع مدربه النمساوي نيكو كوفاتش، على الرغم من ظهور 14 مرة فقط في جميع المسابقات.
وقال خامس نفسه في تصريحات لصحيفة بيلد: "ما زال هناك أربعة أشهر متبقية وأنا أفكر فقط في بايرن في الوقت الحالي".
وأكمل خاميس: "أنا أنتمي إلى ريال مدريد، لكني أعير إلى بايرن لأفكر في بايرن الآن، أنا هنا وسأقدم كل شيء للنادي".
واختتم اللاعب: "يجب أن أظل هادئا وأتدرب بقوة ، وعندما ألعب ، يجب أن أقوم بعمل جيد. نحن محترفان. إنها علاقة طبيعية بين اللاعب والمدرب".