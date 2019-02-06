رياضة | كلاسيكو الكأس .. سواريز وراموس فرصة للثأر وصراعات ثنائية ساخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس .. سواريز وراموس فرصة للثأر وصراعات ثنائية ساخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تجمع الفريقان اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعض الصراعات الثنائية المرتقبة والتي يكون فيها اللاعبين على فرصة لإثبات الذات وقيادة فرقهم لتحقيق الفوز.

وكان برشلونة قد نجح في الوصول لنصف النهائي بعد فوزه على إشبيلية بنتيجة 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث خسر البارسا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يعوض خسارته إياباً بستة أهداف مقابل هدف على ملعب الكامب نو.

فيما عبر ريال مدريد الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق نادي جيرونا بالفوز ذهاباً على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدفين وكرر فوزه إياباً بثلاثة أهداف مقابل واحد لتضع القرعة القطبين في نهائي مبكر يقام الذهاب اليوم والإياب يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.