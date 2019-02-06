رياضة | نجم ريال مدريد: بيريز سيضع النادي على القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: بيريز سيضع النادي على القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيكي سانشيز فلوريس، نجم نادي ريال مدريد السابق والمدرب الإسباني المميز، أن لديه شعور بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، سيفعل شيئًا في الميركاتو الصيفي.

وبسؤوال سانشيز فلوريس، مدرب إسبانيول السابق، عن إمكانية تدريب ريال مدريد قال: "أعتقد دائماً أنني أستطيع تدريب أي فريق، ولدي القدرة والعاطفة".

وواصل فلوريس في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الاسبانية، قائلاً: "ريال مدريد فقد الكثير بدون كريستيانو رونالدو أهدافه لا بديل لها، الآن يبدو أن الفريق يقوم بما كان متوقعا في بداية الموسم".

وأضاف قائلاً: "الفريق في عام انتقالي من منتصف الموسم ولدي شعور بأن فلورنتينو، في الصيف، سيقوم بمناورة لوضع النادي على القمة مرة أخرى".