رياضة | أسطورة ريال مدريد: لدي تاريخ خاص في مباريات الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد: لدي تاريخ خاص في مباريات الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم البرازيلي رونالدو نزاريو، أسطورة هجوم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، على مباراة الكلاسيكو، التي تقام اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، في العاشرة مسلءًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قال رونالدو عن الكلاسيكو: "إنها مباراة رائعة، إنها أفضل مباراة في كرة القدم، من الرائع أن تلعب تلك المباراة، والجو لطيف للغاية وآمل أن يكون لدينا مباراة رائعة الليلة".

وأضاف قائلاً: "لديّ تاريخ خاص مع ريال مدريد خصة في مباريات الكلاسيكو، وآمل أن يفوز الملكي اليوم".