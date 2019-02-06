رياضة | خالد مرتجي يغادر اجتماع الأندية قبل انتهائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد مرتجي يغادر اجتماع الأندية قبل انتهائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمندوب عن القلعة الحمراء في اجتماع الأندية الحالي المقام بالجبلاية، الاجتماع ورحل قبل انتهاءه.

ورفض مرتجي الإدلاء يدلي بأي تصريحات أو أسباب الخروج من اجتماع الجبلاية.

ويعقد اتحاد الكرة المصري، اجتماعا هاما اليوم لمناقشة ملف انقاذ الدوري المصري من الإلغاء، بسبب مؤجلات المسابقة المحلية.

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صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة