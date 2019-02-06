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رياضة | بارتوميو يرمي الكرة في ملعب ميسي

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بعث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي الإسباني نبأ سار لجماهير البارسا بشأن نجم الفريق الأول ليونيل ميسي.

وتحدث بارتوميو خلال مقابلة صحفية مع إذاعة كادينا كوبي الإسبانية قبل مباراة الكلاسيكو بين وبرشلونة مساء الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية عن تجديد ميسي: ينتهي عقده في عام 2021 ، لكن لدينا ميسي لسنوات.

وأضاف: ليو شخص ذكي جدًا ويعرف كيفية قياس هذه الخطوة ، إذا كان بخير سيخبرنا ، وعندما يقرر هو سنجدد له.

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