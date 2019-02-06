رياضة | بارتوميو يرمي الكرة في ملعب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يرمي الكرة في ملعب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتحدث بارتوميو خلال مقابلة صحفية مع إذاعة كادينا كوبي الإسبانية قبل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مساء الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية عن تجديد ميسي: ينتهي عقده في عام 2021 ، لكن لدينا ميسي لسنوات.

وأضاف: ليو شخص ذكي جدًا ويعرف كيفية قياس هذه الخطوة ، إذا كان بخير سيخبرنا ، وعندما يقرر هو سنجدد له.

