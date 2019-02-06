رياضة | رقم مميز لريال مدريد بمباريات الكلاسيكو الأربع الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز لريال مدريد بمباريات الكلاسيكو الأربع الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، لا يعرف الهزيمة في مباريات الكلاسيكو الأربع الأخيرة في الكأس، حيث حقق الفريق الأبيض انتصارين وتعادلين في آخر المواجهات ضد برشلونة في هذه المسابقة.

وسيسعى ريال مدريد للفوز على برشلونة لبلوغ نهائي كأس الملك الإسباني، تقف نتائج مباريات الكلاسيكو الأخيرة في هذه المسابقة إلى جانب الفريق الأبيض، الذي لم يذق طعم الهزيمة في المواجهات الأربع الأخيرة.

وحقق اللوس بلانكوس الفوز في مباراتين، كانتا الأخيرتين بين الفريقين، كما حقق تعادلين اثنين.

لم يتواجه ريال مدريد وبرشلونة في الكأس في السنوات الخمس الماضية، وجاء اللقاء الأخير بينهما في نهائي 2013-2014، عندما توّج البلانكوس باللقب في ميستايا بنتيجة 2-1.

افتتح أنخيل دي ماريا التسجيل وأدرك بارتا التعادل. وعندما كادت المباراة تنتهي بالتعادل، حسم بيل الفوز بهدفٍ مذهل في الدقيقة 85.

قبل ذلك بعام، في الموسم 2012-13، التقى الفريقان في الكلاسيكو في نصف نهائي الكأس. بعد التعادل بهدفٍ لمثله في سانتياغو برنابيو ذهاباً، حسم ريال مدريد الفوز إياباً في كامب نو بنتيجة 1-3.

كان رافائيل فاران، الذي سجل في مباراتي الذهاب والإياب، من أبرز لاعبي المباراة. أما في الموسم 011-12، فقد تعادلا الفريقان بهدفين لمثلهما في إياب ربع نهائي الكأس.