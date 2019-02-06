في أجواء صاخبة.. نيمار يحتفل بعيد ميلاده على كرسي متحرك وعكاز وسط الجميلات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء بعيد ميلاده الـ27، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شاركه زملاءه بالفريق احتفاله بهذه المناسبة.

نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي هنأ لاعبه بعيد ميلاده الذي يوافق 5 فبراير 1992 عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بنشره مقطع فيديو عنه.

ومن أبرز المشاركين للاعب نيمار من زملائه في فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي داني ألفيش، وإدينسون كافاني وكيليان مبابي، والحارس جيجي بوفون، بالإضافة إلى عدد آخر من الحاضرين.

مقطع فيديو أظهر نيمار يرقص ويغني فى الحفل، وسط زملائه وأصدقائه، أثناء الجلوس على كرسي متحرك، قبل أن يستعين بـ”عكاز”، محاولا الوقوف، ولكن الدموع غلبته عند التطرق إلى هدية عيد ميلاده.

نيمار كان قد تعرض لإصابة في الكاحل أمام فريق ستراسبورج بالدوري الفرنسي، حيث سيفقد النادي الباريسي جهوده في مواجهتي مانشستر يونايتد بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي إشارة على حزن اللاعب الشديد من تعرضه للإصابة قال كاشفا عن أمنيته وهو يبكي: “أرغب في مشط قدم جديد”.