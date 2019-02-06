شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. المهارات الفردية والتفصيلات الصغيرة تحسم اللقاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة لحساب ذهاب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر من الوصول للنهائي وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز العوامل التي تساعد الفريقين على الفوز بهذه المباراة.

المهارات الفردية

أولى العوامل التي سوف تشكل مصدر قوة للفريقين المهارات الفردية التي ستلعب دور كبير في تحديد هوية الفريق الفائز حيث يتميز الفريقان بوجود مهارات فردية على الأطراف الأمر الذي من شأنه قادر على وضع خطي الدفاع تحت ضغط كبير طيلة أحداث المباراة.

ويجب على الثنائي بيكيه ولينجليت من برشلونة وراموس وفاران من ريال مدريد الحفاظ على التركيز وعدم ترك مساحات واسعة تسمح للمهاجمين بتهديد المرميين كما أنه من المفترض أن يقوم لاعبوا الدفاع بنقل الهجمات بسرعة كبيرة للتحول إلى الحالة الهجومية.

ويعتمد برشلونة على سلاحه الفتاك المتمثل في الأرجنتيني ليونيل ميسي القادر على تخطي منافسيه بفضل المهارة الكبيرة التي يتوفر عليها مع وجود البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يريد أن يصالح جماهير فريقه بسبب المستوى المتذيذب الذي يقدمه خلال المباريات الماضية.

التفاصيل الدقيقة

دائماً ما تحسم بعض المباريات الكبيرة بتفصيلات صغيرة تساهم في فوز فريق على الآخر لذلك يجب على اللاعبين أن يكونوا في أشد الأنتباه والتركيز والبعد النهائي عن التشتت حتى لا يقعوا في أي أخطاء ساذجة تكلف فرقهم قبول أهداف.

وفي الجهة المقابلة سيسعى لاعبوا برشلونة والريال إلى إستغلال أي خطأ يقوم به الخصم من أجل هز الشباك والضغط كل الضغط سيكون منصب على الثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والاوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة من أجل إستغلال أنصاف الفرص وعدم إهداف الأهداف المحققة.

مركز خط الوسط

يشكل خط وسط الفريقين أهمية كبيرة قادرة على ترجيح كفة فريق على الآخر ففي برشلونة نجد الثلاثي إيفان راكيتيش وسيرجيو بوسكيتس بالإضافة إلى أرثر ميلو ويعتمد فالفيردي في طريقة لعبه على الأستحواذ وإمتلاك الكرة بين أقدام اللاعبين وإستخدام التمريرات القصيرة لضرب التكتلات الدفاعية.

وفي ريال مدريد سيكون الدور كبير على كاسيميرو من أجل إيقاف إنطلاقات ليونيل ميسي مع إلزام لوكا مودريتش وتوني كروس بإمداد الخط الامامي بتمريرات حريرية لتسجيل الأهداف في شباك الالماني مارك أندرية تيرشتيجين حارس برشلونة.

نقاط الضعف لدى كل فريق

يسعى كل مدير فني إلى إستغلال لاعبوه لنقاط الضعف الموجودة في الفريق الآخر ففي برشلونة يمثل سيرجي روبيرتو نقطة ضعف كبيرة بسبب إهتمامه بالشق الهجومي على حساب التغطية الدفاعية لذلك يجب عليه أن يقف كسد منيع في وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور

وبالنسبة لريال مدريد فإن نقاط الضعف الخاصة به تتمثل عدم قدرة المدافعين على إيقاف الهجمات المرتدة السريعة وظهرت تلك المشكلة خلال المباريات القليلة الماضية الأمر الذي سيكشل أزمة كبيرة للأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي.