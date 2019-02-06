شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المواجهات المتبقية لليفربول وسيتى فى الدورى الإنجليزى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تنتظر ليفربول وفريق مانشستر سيتى العديد من الجولات من الدوري الإنجليزي والتى تشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة.

ويتصارع الفريقين على صدارة البطولة الإنجليزية بعدما فقد ليفربول، متصدر البطولة، نقطتين جديدتين بعد تعادله مع ليستر سيتي الأسبوع الماضي، وتعادله يوم الإثنين أمام وست هام ليتقلص فارق النقاط مع مطارده مانشستر سيتي إلى 3 فقط.

وأمام سيتى فرصة في تصدر البطولة فى حالة فوزه فى مواجهة إيفرتون، الأربعاء، في ملعب جوديسون بارك.

ويواجه السيتي مباريات عدة خلال شهر فبراير الجارى نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

فعقب مواجهة مانشستر فريق إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

وينتظر سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.

وتأتي مواجهات ليفربول فى الدورى الإنجليزى على النحو التالي:-

الجولة 26: بورنموث على أنفيلد.

الجولة 27: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد.

الجولة 28: واتفورد على أنفيلد.

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد.

الجولة 30: بيرنلي على أنفيلد.

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد.

الجولة 32: توتنام على أنفيلد.

الجولة 33: ساوثمابتون خارج أنفيلد.

الجولة 34: تشيلسي على أنفيلد.

الجولة 35: كارديف سيتي خارج أنفيلد.

الجولة 36: هدرسفيلد تاون على أنفيلد.

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد.

الجولة 38: وولفرهامبتون على أنفيلد.

بينما جاءت موعد مباريات السيتي على النحو التالي:-

الجولة 26: تشيلسي على ملعب الاتحاد.

الجولة 27: إيفرتون خارج ملعب الاتحاد.

الجولة 28: وست هام على ملعب الاتحاد.

الجولة 29: بورنموث خارج ملعب الاتحاد.

الجولة 30: واتفورد على ملعب الاتحاد.

الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد.

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد.

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد.

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد.

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد.

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد.

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد.

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد.