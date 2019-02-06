شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الكلاسيكو بساعات..برشلونة يفجر مفاجأة بشأن "ميسي" والان مع التفاصيل
فجر "جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس نادي برشلونة مفاجأة عن "ليونيل ميسي" مهاجم وقائد الفريق الكتالوني، حيث قال: "إن التجديد لميسي دائماً ما يكون أمراً مطروحاً على طاولة برشلونة".
وأضاف في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "ولكن القرار النهائي يأتي بعد دراسة من قبل المسئولين، وأيضاً قرار آخر من ميسي حول مستقبله مع الفريق وهذا ما حدث عندما جدد عقده حتى 2021".
"ميسي" عند حلول عام 2021، سيصبح لديه 34 عاماً ولكنه يثبت في كل مباراة يشارك بها مدى قدرته على التألق وقيادة الفريق والاستمرار على هذا الأداء المميز لسنوات أخرى.
وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن الإدارة في برشلونة لديه خطة لتجديد عقد ميسي للاستمرار مع الفريق حتى 2023.
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