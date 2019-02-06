شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. سواريز وراموس فرصة للثأر وصراعات ثنائية ساخنة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تشهد مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تجمع الفريقان اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعض الصراعات الثنائية المرتقبة والتي يكون فيها اللاعبين على فرصة لإثبات الذات وقيادة فرقهم لتحقيق الفوز.

وكان برشلونة قد نجح في الوصول لنصف النهائي بعد فوزه على إشبيلية بنتيجة 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث خسر البارسا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يعوض خسارته إياباً بستة أهداف مقابل هدف على ملعب الكامب نو.

فيما عبر ريال مدريد الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق نادي جيرونا بالفوز ذهاباً على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدفين وكرر فوزه إياباً بثلاثة أهداف مقابل واحد لتضع القرعة القطبين في نهائي مبكر يقام الذهاب اليوم والإياب يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وكعادة مباريات برشلونة والريال يتصارع الفريقان على الظهور بمستوى مميز مع وجود بعض الصراعات الثنائية الشرسة والتي نرصدها لكم في السطور المقبلة.

ليونيل ميسي وكاسيميرو

أولى الصراعات الثنائية التي تشهدها المباراة ستكون بين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي كاسيميرو خاصةً وأن الأخير معروف عنه قتاله على الكرة وقدرته الفائقة على إفتكاك الكرة من بين أرجل الخصوم ولكن مهارة ميسي ستجعل من أمر مراقبته صعب المنال.

وتعتبر المباراة فرصة لإثبات كاسيميرو قدرته على مواجهة ميسي فدائماً ما تشهد مباريات الكلاسيكو خلال السنوات الماضية مواجهة مباشرة بين الثنائي لكن ميسي يكون في الموعد ويقدر على قيادة فريقه للفوز ، وكان زيدان أول من قام بإعطاء تعليمات لكاسيميرو بمراقبة ميسي.

كريم بنزيما وجيرارد بيكيه

ثاني الصراعات التي سيشهدها الكلاسيكو ستكون بين الأسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد حيث سيتوجب على بيكيه إيقاف خطورة بنزيما الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته على الأطلاق بعدما نجح في تسجيل ستة أهداف في المباريات الأربعة الأخيرة.

وسيكون لزاماً على بيكيه التركيز طوال 90 دقيقة خوفاً من هروب بنزيما وتشكيل خطورة على دفاعات البلوجرانا وحارس مرماهم مارك أندريه تيرشتيجن.

لويس سواريز وسيرجيو راموس

من الثنائيات العنيفة التي تشهدها مباريات الكلاسيكو الأخيرة ستكون بين الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والاوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة وترجع أهمية تلك الثنائية بسبب توفر اللاعبين على القوة البدنية الكبيرة والخشونة في اللعب.

ويشتهر سيرجيو راموس بالحصول على الكثير من البطاقات الملونة بل أنه من أكثر المدافعين حصولاً على بطاقات حمراء الأمر الذي يجعل الفرصة مواتية أمام سواريز من أجل إيقاع راموس في الفخ وسيصبح لزاماً على مدافع اللاروخا الإحتكاك بحرص مع سواريز الذي نجح في تسجيل هاتريك في فوز برشلونة بخماسية في الليجا.

فينيسيوس جونيور وسيرجي روبيرتو

آخر الصراعات الثنائية التي يشهدها اللقاء ستكون بين البرازيلي اليافع فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد والاسباني سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن لبرشلونة حيث تشهد الفترة القليلة الماضية تألق واضح لجونيور مع فريقه وتسجيله هدف في فوز الملكي على ديبورتيفو الافيس بثلاثية في الدوري الأسباني .

ومع تقدم روبيرتو لتأديه الأدوار الهجومية سيترك مساحات واسعة في خط الدفاع الأمر الذي سيمكن جونيور من إحداث قلق واضح على مرمى البلوجرانا.