شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى لضم نجم ريال مدريد بترشيح من رونالدو والان مع التفاصيل

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب في صفوفه الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلى ضم زميل الدون السابق من ريال مدريد الإسباني، خلال قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول نادي يوفنتوس استغلال العلاقة القوية التي تربط الدون بجميس رودريجز، لأتمام التعاقد معه، في ظل توتر علاقته بريال مدريد الفترة الماضية، وانتهاء إعارته في نهاية الموسم من بايرن ميونيخ، خاصة بعدما خرج من حسابات الفريق الألماني.

وكان رونالدو قد عقد اتصالات مع جيمس لإقناعه بالتوجه للسيدة العجوز وتكوين شراكه معه في اليوفي لحصد الالقاب في إيطاليا.

وقام والد الدولي الكولومبي ويلسون بتغذية شائعات اقتراب نجله من الانتقال ليوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قال: إن جيمس تلقي ا العديد من العروض من يوفنتوس، إنه صديق جيد لكريستيانو رونالدو بالطريقة التي أرى بها كرة القدم الإيطالية، فإن الذهاب إلى يإنوفنتوس سيكون قرارًا جيدًا.

من المقرر أن يغادر اللاعب الكولومبي ألمانيا في يونيو المقبل بعد انتهاء إعارته، للعودة إلى ريال مدريد من جديد، حيث ينتهي عقده في 2019، ومن المنتظر أن يتجه إلى يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.