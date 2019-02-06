انت الان تتابع الكلاسيكو.. مفاجآت في قائمة ريال مدريد لموقعة البرسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2018-2019)، على ملعب الكامب نو الذي يتسع لأكثر من 98 ألف متفرج، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بقيادة الحكم الدولي الإسباني صاحب الـ42 عامًا، أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز، ويسعى خلالها الفريق الملكي لانتزاع نتيجة إيجابية من بين أنياب غريمه، من أجل تحقيق أفضلية على منافسه، قبل موقعة الإياب في سنتياجو برنابيو في 27 فبراير الجاري.

وشهدت قائمة ريال مدريد استبعاد الخماسي خيسوس فاييخو، لوكا زيدان، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، وألفارو أودريوزولا، وكان خروج أودريوزولا من حسابات سولاري في الكلاسيكو، مفاجئا. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من: نافاس، كورتوا، ألتوبي، ارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون، كروس، مودريتش، كاسيميرو،