قبل مواجهة الحرس.. نجم جديد ينضم إلى مستشفى الأهلي

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تحرير:أحمد محمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
غادر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر، بسبب تعرضه للإصابة، في أثناء التدريبات التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة قوية في العضلة الأمامية، وغادر المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وتوجه إلى العيادة الطبية لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، وكان الأهلي قد واصل تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.
كما غاب هشام محمد، لاعب الفريق عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، في ظل شكواه من نزلة معوية حادة تعرض لها مؤخرًا، أجبرته على مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة إنبي أمس، والتي فاز بها الفريق بهدفين لهدف. ويبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، دراسة فريق حرس الحدود، حيث حصل
كما غاب هشام محمد، لاعب الفريق عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، في ظل شكواه من نزلة معوية حادة تعرض لها مؤخرًا، أجبرته على مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة إنبي أمس، والتي فاز بها الفريق بهدفين لهدف.
ويبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، دراسة فريق حرس الحدود، حيث حصل على عدة فيديوهات من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته يوم الجمعة.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على إنبي أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث عشر من منافسات الدوري الممتاز.
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