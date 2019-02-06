انت الان تتابع سعد سمير يغيب عن مران الأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد أحمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منح سعد الدين سمير، مدافع الفريق، على إذن بالغياب عن مران فريقه صباح اليوم الأربعاء، وذلك لظروف تواجده بجوار شقيقه الذي يجري عملية جراحية خطيرة في المخ. الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، لم يمانع في غياب اللاعب عن التدريب للتواجد بجوار شقيقه، خاصة أن اللاعب شارك في مباراة الفريق أمس أمام إنبي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفي حالة حضوره كان سيشارك في مران خفيف استعدادا لمباراة حرس الحدود التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

لاسارتي رفض تحميل اللاعب أي عبء نفسي من خلال المشاركة في المران وعدم التواجد بجوار شقيقه، خاصة أن سعد سمير عاد مؤخرا من إصابة طويلة وبدأ يشارك في المباريات في الفترة الأخيرة، حيث يحرص المدرب الأورجوياني على التعامل بشكل نفسي جيد مع لاعبي الفريق، ويحاول التقرب منهم والتعرف على أحوالهم الشخصية لتوطيد