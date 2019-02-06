الان تتابع المملكة الأولى عالميا بعدد مواليد الخيل العربية لعام 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول على مستوى إنتاج المواليد في الخيل العربية على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO) وذلك بعد إعلان المنظمة في اجتماعها السنوي المقام في مدينة سيدني بأستراليا بأن عدد الخيل المسجلة 3116 رأس لعام 2018م. وبذلك تكون المملكة العربية السعودية الأولى عالمياً بعدد المواليد المسجلة لعام 2018م.

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